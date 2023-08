Na Tržaškem v nekaj urah padel mesec dežja

Marsikje na Tržaškem so včeraj v nekaj urah padle mesečne količine dežja ali več. Jakost padavin je bila namreč ob nalivih zelo visoka, zaradi česar so nastale številne težave in voda ni uspela odtekati.

Meteorološka opazovalnica je včeraj v Zgoniku namerila 137,9 litrov dežja na kvadratni meter, pri Briščikih 136,4 litra in v Trstu 93 litrov na kvadratni meter. V Boljuncu smo namerili 82 litrov dežja na kvadratni meter, pri čemer je bila najvišja trenutna jakost padavin izjemnih 460 litrov na kvadratni meter v eni uri.

Količine padavin so na Tržaškem povsod dosegale in presegale avgustovsko mesečno povprečje. V niti ne enem dnevu je tako padel več kot mesec običajnega dežja.

Drugod po deželi so bile količine prav tako velike, največje v goratem svetu, kjer so bili podatki podobni dogajanju na Tržaškem, nekoliko manjše, vseeno pa spoštljive, v nižinah in na Goriškem, kjer so bile približno polovične.

Letošnji avgust je postal ponekod v FJK, denimo na Tržaškem, ob zadnjih včerajšnjih padavinah eden od najbolj deževnih v zgodovini meritev, ponekod morda najbolj deževen.