Na tržaški univerzi do lažje diagnoze osteoporoze

Na oddelku tržaške univerze za arhitekturo in inženirstvo so izdelali nov postopek za zgodnje odkrivanje osteoporoze. Gre za BES test, (v angleščini Bone Elastic Structure Test), katerega so že leta 2015 raziskovali s testiranjem 7000 pacientov. BES test predstavlja povsem novo metodo zaščitnega pregleda stanja kosti, saj edina na svetu meri kakovost notranje strukture okostja.

Postopek za določanje krhkosti kosti in zgodnjo diagnozo osteoporoze sloni na programski opremi, ki jo inženirji uporabljajo pri določanju vzdržljivosti jekla. Pri odkrivanju možnosti bodoče osteoporoze, prikaže program na podlagi regentskih slik krhkejše točke analiziranih kosti.