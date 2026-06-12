Na večernem nebu v teh dneh vidni Venera, Jupiter in Merkur

Ljubitelji astronomije lahko v teh dneh kmalu po sončnem zahodu na zahodnem delu neba opazujejo zanimivo poravnavo treh planetov. Potem ko sta si bila Venera in Jupiter najbližje v torek zvečer, je še vedno mogoče opazovati njuno navidezno bližino, pridružuje pa se jima tudi Merkur.

Kot je za STA pojasnil Tomaž Zwitter s Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani, gre za navidezno poravnavo planetov. »Ti trije planeti so v teh dneh slučajno poravnani, tako da so z Zemlje videti v podobni smeri. V resnici je Merkur Zemlji najbližje, sledi Venera, najdlje pa je Jupiter,« je pojasnil.

Poudaril je, da so takšne poravnave predvsem privlačne za opazovanje, nimajo pa posebnega znanstvenega pomena.

Z opazovanjem je treba po njegovih besedah pohiteti. Najlepši prizor je bilo mogoče videti 9. junija, ko sta si bila Venera in Jupiter navidezno najbližje, bosta pa še vedno dobro vidna tudi v naslednjih večerih. Opazovati ju je treba kmalu po sončnem zahodu v zahodni smeri.

Izbira lokacije za opazovanje je pomembna. »Važno je, da imate odprto zahodno obzorje, saj bodo Venera, ki je sicer najsvetlejša, Jupiter, še zlasti pa Merkur zelo nizko nad obzorjem,« je opozoril Zwitter. Po njegovih besedah so za opazovanje primernejše višje lege z odprtim pogledom proti nebu kot pa območja v kotlinah. Opazovalcem svetuje tudi, naj se umaknejo od mestnih in vaških luči.

Pogoji za opazovanje so sicer nekoliko ugodnejši v krajih bližje ekvatorju, kjer se po sončnem zahodu hitreje stemni in so planeti lažje opazni na temnejšem nebu. Kljub temu Zwitter poudarja, da so razmere za spremljanje pojava, če bo le vreme dopuščalo, dobre tudi v Sloveniji.

Naslednji zanimiv nebesni prizor bo na ogled prihodnjo sredo, 17. junija, ko se bo Veneri na večernem nebu pridružil tanek Lunin srp. Tudi na jutranjem nebu pa je v teh in prihodnjih dneh mogoče opazovati planete. Mars in Saturn sta na primer pred sončnim vzhodom vidna na vzhodnem delu neba.

Ljubitelji astronomije bodo lahko konec meseca pozornost namenili tudi poletnemu solsticiju, ki bo nastopil 21. junija. Istega dne bo Astronomski observatorij Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani na Golovcu pripravil dan odprtih vrat, kjer bodo obiskovalcem predstavili delo observatorija in ob ugodnem vremenu omogočili tudi opazovanje neba skozi teleskop.