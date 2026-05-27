Koprska občina junija znova zapira Pristaniško ulico za tranzitni promet

Mestna občina Koper 1. junija uvaja poletni prometni režim na Pristaniški ulici. S potopnim valjem bo omejila tranzitni promet ob koncih tedna in po novem tudi ob delavnikih zvečer. Dostop z vozili bo mogoč le za stanovalce in nekatere izjeme, so v sporočilu za javnost zapisali na občini.

Občina bo zaprla odsek Pristaniške ulice od križišča s Piransko cesto do priključka ulice Belveder na Ukmarjevem trgu. Zapora bo veljala ob sobotah in nedeljah med 9. uro zjutraj in 2. uro ponoči. Dodatno nova pravila prinašajo zaporo tudi ob delavnikih med 21. uro in 2. uro ponoči. Potopni valj z avtomatsko prepoznavo registrskih oznak bo prehod omogočil le vozilom z vnesenimi registrskimi oznakami v informacijski sistem.

Prometna signalizacija na začetku ulice že opozarja na nov režim.

Sistem dovoljuje prehod stanovalcem mestnega jedra z dovolilnicami, intervencijskim vozilom in vozilom tistih gostov turističnih namestitev, ki ponujajo 24-urno recepcijo. Iz prepovedi upravljalci izvzemajo tudi dostavljavce toplih obrokov, vozila javnih služb, avtobuse mestnega prometa in taksije. V cono lahko nemoteno vstopajo vozniki koles, lahkih motornih vozil in mopedov s hitrostjo do 25 kilometrov na uro.