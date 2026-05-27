Pri novinarskem sindikatu skupina o manjšinah v FJK

Vsedržavni svet novinarskega sindikata FNSI je na torkovem zasedanju v Rimu soglasno odobril ustanovitev nove zvezne delovne skupine za informiranje o jezikovnih manjšinah v Furlaniji - Julijski krajini, ki bo imela svoj sedež v prostorih deželnega novinarskega sindikata Assostampa v Trstu. Delovna skupina se bo ukvarjala s problematiko medijev in javnega obveščanja v manjšinskih jezikih, pri čemer bo dala glas pluralizmu informiranja. Pri tem je cilj izvajanje zaščite jezikovnih manjšin, ki je pravica, všteta med temeljna načela italijanske ustave, piše v sporočilu za javnost.

»Po skoraj 27 letih od sprejetja zakona št. 482⁄1999 o zaščiti 12 jezikovnih manjšin, ki so zgodovinsko prisotne v Italiji, je ustanovitev te delovne skupine temeljni korak v procesu demokratične participacije,« poudarja predsednik deželnega novinarskega sindikata Assostampa FJK Carlo Muscatello, ki dodaja, da je to toliko bolj pomembno za deželo FJK, kjer so prisotne kar tri zgodovinske manjšine – slovenska, nemška in furlanska.