Na Višarjah in na Zoncolanu je že začelo snežiti

V gorah je danes popoldne v višjih predelih že začelo snežiti. Rahlo do zmerno sneženje je danes popoldne zajelo bodisi Karnijske kot Julijske Alpe. Snežilo je med drugim na Zoncolanu in na Višarjah, nižje, denimo na Piancavallu in v Plodnu, je padal moker sneg ali dež pomešan s snegom. Padavine se bodo ponoči okrepile in jutri bo v gorah nad nadmorsko višino okrog 1500 metrov v glavnem močno snežilo. Padle bodo večje količine snega, nad višino okrog 1500 metrov lahko tudi občutno več kot pol metra. Možnosti za sneženje pa se bodo spet ponovile, in to tudi ob nekoliko nižjih temperaturah, torej tudi v nekoliko nižjih predelih, v prihodnjih dneh, deloma tudi v soboto in nedeljo, zlasti pa med ponedeljkom in sredo. Snežne razmere se bodo tako v gorskem svetu občutno izboljšale.

Temperature so bile danes v gorah nad nadmorsko višino okrog 1500 metrov tudi čez dan pod lediščem. Ob 17. uri je meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje Arpa na Višarjah namerila -1,3 stopinje Celzija, na Zoncolanu -1,5 stopinje Celzija, medtem ko je na Piancavallu in v Plodnu namerila rahlo pozitivne vrednosti.