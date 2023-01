Na Višarjah oživljali moškega

Na Višarjah je danes moškega, starega okrog 70 let, obšla huda slabost. Na kraju mu je priskočilo na pomoč zdravstveno osebje, prisotno ob zimskem Olimpijskem festivalu evropske mladine Eyof. Ugotovili so, da mu je zastalo srce, zato so nemudoma začeli z oživljanjem. Kmalu je priletel tudi helikopter deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores z reševalci, ki so nadaljevali s postopkom oživljanja. Ko je srce začelo spet utripati, so moškega s helikopterjem prepeljali v videmsko bolnišnico, kamor so ga sprejeli z rdečo triažno kodo.