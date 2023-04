Na Višarjah več kot meter snega

Ob včerajšnjem in nočnem obilnem sneženju z Višarij danes poročajo o več kot enem metru snega. Podatek so objavili na Facebook strani Meteo Alpi & Prealpi FVG – PMG. Šlo je prav gotovo za rekordno sneženje v 24 urah v zadnjih mesecih, vključno z minulo zimo. Padavine so bile povsod obilne, v krajih z nadmorsko višino nad 1000 metrov se je povsod nabrala več decimetrov visoka snežna odeja. Sneg je dodobra prekril tudi Kanalsko dolino. V nižinah in ob morju pa je močno deževalo in so bile količine dežja prav tako povečini velike. Ozračje se je ohladilo, današnje jutro je bilo za to obdobje kar mrzlo, ponoči je pihala burja, ki postopno slabi.

O močnem sneženju poroča Arso. Od včeraj zjutraj se je snežna odeja na Kredarici odebelila za 70 cm, so zapisali na twitterju, na Vršiču in Zelenici za 60 cm, na Voglu za 55 cm, drugod nad 800 m pa večinoma od 20 do 45 cm. V gorah je velika nevarnost snežnih plazov, opozarjajo iz Slovenije in FJK.

Nad nami se po odhodu vremenske fronte še zadržuje nestanoviten zrak. Danes in jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, ki bodo manj verjetne ob morju, kjer bo tudi nekaj več spremenljivosti.

V nedeljo bo delno jasno do spremenljivo oblačno, še bodo možne krajevne plohe in nevihte, ki bodo manj verjetne ob morju.

V prihodnjem tednu so bo postopno iz dneva v dan povečala stanovitnost ozračja. Zlasti v drugem delu tedna bo prevladovalo sončno vreme in bo topleje.