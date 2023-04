Na Žlebeh reševali turni smučarki

Gorski reševalci so včeraj popoldne dvakrat posredovali Na Žlebeh, kjer sta se poškodovali turni smučarki. Prva, avstrijska državljanka, je okrog 13. ure padla med vzponom na sedlo Uršič, pri čemer si je poškodovala koleno. Utrpela je hujši zvin, pri čemer ni mogla več naprej, ker so jo pestile bolečine. Dva furlanska turna smučarja sta ji priskočila na pomoč in ji v pričakovanju reševalcev nudila aluminijasto folijo za preprečevanje ohlajanja. Zdravstveno osebje, ki je prispelo s helikopterjem, ji je na mestu nudilo prvo pomoč, nato so jo naložili na nosilo in jo dvignili na helikopter. Z njim so jo prepeljali v tolmeško bolnišnico. Kmalu zatem so gorski reševalci posredovali pod Belo pečjo, kjer je med spustom padla turna smučarka iz FJK in utrpela poškodbe noge, pri čemer ni mogla več smučati. Reševalci so jo pospremili na helikopter in jo prepeljali v dolino. Posredovanji sta se zaključili okrog 17. ure.