VREME
DANES
Sreda, 21 januar 2026
Iskanje
Reševanje v gorah

Na Zoncolanu padel z motornih sani in se poškodoval

57-letnega moškega so s helikopterjem prepeljali v videmsko bolnišnico

Spletno uredništvo |
Zoncolan |
21. jan. 2026 | 10:15
    Na Zoncolanu padel z motornih sani in se poškodoval
    Zemljevid kraja nezgode na Zoncolanu (CNSAS)
Dark Theme

Na Zoncolanu je včeraj 57-letni moški iz Karnije izgubil nadzor nad motornimi sanmi, zapeljal s smučarske proge in pretrgal zaščitno mrežo. Med padcem je utrpel več poškodb, poškodoval si je med drugim tudi glavo. Ob 20.30 ga je opazil voznik teptalca snega, ki je poklical na enotno številko za klice v sili 112. Ponesrečenemu so priskočili na pomoč gorski reševalci in zdravstveno osebje, na kraju so bili tudi finančni policisti in gasilci. Z reševalnim helikopterjem so ga prepeljali v bolnišnico v Vidmu.

Za branje in pisanje komentarjev je potrebna prijava

TAGS: