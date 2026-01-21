Na Zoncolanu padel z motornih sani in se poškodoval

Na Zoncolanu je včeraj 57-letni moški iz Karnije izgubil nadzor nad motornimi sanmi, zapeljal s smučarske proge in pretrgal zaščitno mrežo. Med padcem je utrpel več poškodb, poškodoval si je med drugim tudi glavo. Ob 20.30 ga je opazil voznik teptalca snega, ki je poklical na enotno številko za klice v sili 112. Ponesrečenemu so priskočili na pomoč gorski reševalci in zdravstveno osebje, na kraju so bili tudi finančni policisti in gasilci. Z reševalnim helikopterjem so ga prepeljali v bolnišnico v Vidmu.