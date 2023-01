Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores dopoldne posredovali na Zoncolanu, kjer se je poškodovala smučarka. Prvo pomoč so ji nudili reševalci na smučiščih, priletel je nato reševalni helikopter. Prepeljali so jo v videmsko bolnišnico, kamor so jo sprejeli z rumeno triažno kodo.