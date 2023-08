Nabiralec gob se ni vrnil iz gozda

Gorski reševalci iz kraja Forni Avoltri, gasilci, reševalci finančne policije in reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč sores so sinoči ob 20.30 posredovali na območju ob gori Tenchia pri Cerciventu v Karniji, kjer so se za 56-letnim pohodnikom izgubile sledi. Na pomoč je poklical moški, s katerim sta se odpravila v gozd nabirat gobe. Dogovorila sta se, da se bosta zvečer srečala ob parkiranem avtomobilu, ob povratku pa 56-letnika ni bilo na spregled. Njegov mobilnik je ostal brez signala, finančni policisti pa so uspeli vseeno izslediti lokacijo, kjer je bil zadnjič priklopljen. Stekla je reševalna akcija. Reševalcem se je kmalu po cesti sam približal pogrešani pohodnik. Bil je zdelan in potolčen, utrpel je več poškodb. Povedal jim je, da je padel v grapo. Uspel je zbrati poslednje moči in se je kljub bolečinam prebil na varno ter se poskusil vrniti. Reševalci so ga pospremili do Cerciventa, kjer ga je pričakalo reševalno vozilo in ga je pregledalo zdravstveno osebje. Ugotovili so, da je v stanju zmedenosti, zato so iz previdnostnih razlogov poklicali nočni reševalni helikopter, s katerim so ga prepeljali v videmsko bolnišnico. Reševalna akcija se je zaključila ob 23.30.