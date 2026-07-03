Nad Bardom pogasili požar, ki ga je zanetila strela

Pripadnikom civilne zaščite je na Postovčiču nad Bardom uspelo pogasiti gozdni požar, ki se je v sredo zvečer domnevno vnel zaradi strele, so sporočili z Deželne civilne zaščite za FJK. Za gašenje gozdnega požara so uporabili helikopter, potrebnih je bilo kar 39 odmetov vode, zatem pa so poskrbeli še za sanacijo 400 kvadratnih metrov velikega območja, ki ga je prizadel požar. Opravili so tudi pregled prizadetega območja, da bi se prepričali, da na njem ni več nobenega žarišča.

Še vedno pa sta aktivna požara na hribih Raut pri Andreisu ter Cordapiccola pri kraju Tramonti di Sopra: tudi ta dva naj bi zanetila strela.