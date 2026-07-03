Širili bodo primorsko vpadnico v Ljubljano

Dars je v začetku junija s konzorcijem podjetij Kolektor CPG in Trgograd podpisal pogodbo za širitev primorske avtoceste med razcepom Kozarje in Vrhniko. V Darsu so za STA povedali, da je začetek glavnih gradbenih del predviden spomladi prihodnje leto, letos jeseni bi se lahko začela zgolj nekatera pripravljalna dela z omejenim vplivom na promet.

Dars je posel za širitev primorske avtocestne vpadnice v Ljubljano družbama Kolektor CPG in Trgograd oddal spomladi letos. Njuna skupna ponudba je bila brez davka vredna 144,2 milijona evrov, z davkom pa nekaj manj kot 176 milijonov evrov.

Javno naročilo je lahko izvedel po pridobitvi pravnomočnega okoljevarstvenega soglasja za širitev avtoceste med Kozarjami in Vrhniko oz. Verdom. Tega je septembra lani dobil dve leti po vložitvi vloge zanj.

Načrtovane so celovita obnova dotrajane voziščne konstrukcije, preureditev odstavnega pasu v tretji prometni pas širine 3,5 metra, izvedba odstavnih niš in ustrezne razširitve pri premostitvenih objektih. Z izvedeno širitvijo bo v polni funkciji zaživel tudi septembra lani odprt avtocestni priključek Dragomer.

Ob tem so pri Darsu zapisali, da novih večjih delovišč z obnovitvenimi deli med letošnjo poletno turistično sezono na avtocestnem omrežju ne načrtujejo. Trenutno namreč na avtocestah in hitrih cestah potekajo številni projekti obnove, ki močno vplivajo na promet.

»Pri načrtovanju in izvedbi del si prizadevamo, da bi bil njihov vpliv na promet čim manjši, zato so delovne zapore povsod, kjer to dopuščajo tehnične značilnosti cestišča in varnostni pogoji, organizirane tako, da promet večino časa poteka po dveh začasnih prometnih pasovih v vsako smer,« so še zapisali.