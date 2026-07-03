Enkrat se je goljufija izšla, drugič je telefon dvignil bivši karabinjer ...

Videmski karabinjerji so aretirali 37-letnega italijanskega državljana, ki je poskušal ogoljufati nekdanjega karabinjerskega častnika. Dan pred tem mu je s podobno telefonsko goljufijo uspelo ukrasti za približno 30.000 evrov zlatega nakita, takrat je bila žrtev starejši moški.

Prevarant je moškega, nekdanjega karabinjerja, kontaktiral po telefonu, se predstavil kot karabinjer in govoril o domnevni prometni nesreči, v katero naj bi bil vpleten avtomobil, v lasti tarče goljufije. Starejšega moškega je prosil, naj mu našteje, katere vrste in kolko zlatega nakita poseduje. Nekdanji karabinjerski častnik je takoj razumel, da gre za goljufijo in se pretvarjal, da sodeluje, hkrati pa je ženi dal znak, naj obvesti karabinjerje, ki so se hitro odzvali. Goljuf je prišel na dom bivšega karabinjerja, da bi prevzel nakit, namesto katerega so mu na zapestja nadeli lisice. V avtomobilu aretiranega, ki so ga odvedli v videmski zapor, so našli tudi zlato, dan pred tem odtujeno drugi osebi.