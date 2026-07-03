Razprodaje: na vrhu seznama so čevlji, takoj za njimi majice

Z jutrišnjim dnem se v Italiji uradno začenjajo razprodaje. Marsikje, denimo v Trstu, se začetek razprodaj prelevi v pravi mestni praznik.

Podatki raziskave trgovske stanovske organizacije Confesercenti kažejo, da so na vrhu nakupovalnih seznamov čevlji, ki jih namerava na razprodajah kupiti kar 52 % anketiranih, sledijo jim majice (49 %), poletne pletenine (39 %), obleke (36 %) in hlače ali krila (36 %).

Razlike med spoloma ostajajo izrazite: športna oblačila so priljubljena pri 34 % moških v primerjavi z 19 % žensk, medtem ko imajo ženske raje obleke in kostime ter dodatke, kot so torbe.

Med tistimi, ki nameravajo izkoristiti priložnost razprodaj, jih 65 % kot glavni vzrok za tako odločitev navaja podražitev življenjskih stroškov in inflacijo.