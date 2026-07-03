Prvi letošnji kupčki soli rastejo in so nared za žetev

V Sečoveljskih solinah rastejo prvi kupčki soli. Sprva je kazalo, da bodo prvo letošnjo sol lahko poželi v sredini junija, a jim je vreme ponagajalo in nekoliko zavleklo začetek žetve. Najprej so se veselili pridelka solnega cveta, od ponedeljka pa je na vrsti sol.

»Vse, kar je bilo potrebno, smo pripravili, prišel je čas za pobiranje, ni kaj čakati. Seveda pa smo odvisni od vremena,« pravi Matjaž Lužnik, vodja pridelave soli v družbi Soline, so poročale Primorske novice. Prvi dan so sol pobirali na petih poljih, sčasoma jih bo več. Sol bodo letos želi na vseh 26 aktivnih poljih. Če jim bo vreme naklonjeno, bi lahko pobrali približno 1300 ton soli. Lani, ko jim je nagajalo vreme, so jo pridelali le 800 ton. V vsakem primeru si prizadevajo pridelati čim več soli, saj povpraševanje na trgu obstaja, piranska sol in solni cvet sta vedno bolj cenjena. Približno 80 odstotkov soli prodajo doma, petino pa izvažajo.

Začetek žetve je epilog dolgih in temeljitih priprav na pridelavo soli. Te se začnejo že tisti dan, ko se zaključi sezona. »Vse od septembra lani do tako rekoč danes je naša ekipa sanirala kristalizacijske površine in površine za izparevanje. Že maja smo imeli vse pripravljeno, a je junij letos ponagajal z dežjem,« pravi Aleksander Valentin, direktor družbe Soline.

Solinarji so pripravili bazene in se ukvarjali s sadriranjem, pripravo petole za kristalizacijo. To je zadnja faza, preden se začne pobirati sol. Povaljali so tudi bazene. »Za zdaj razmere kažejo, da bi sezona lahko bila dobra. Lani smo pridelali 800 ton jedilne soli, letos pa bomo videli; ni vse v naših rokah, a mi smo naredili vse, kar je v naši moči, da bi bili tako količina kot tudi kakovost kar najboljša,« razlaga Lužnik.