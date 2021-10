Nad nami oblak žveplovega dioksida

Oblak žveplovega dioksida (SO2), ki se je sprostil v ozračje ob izbruhu ognjenika na kanarskem otoku La Palma, je v višinah dosegel naše kraje. Zahodni in jugozahodni vetrovi ga bodo danes in jutri razširili nad celino. Toda ni razloga za preplah, kajti meritve in modelski izračuni kažejo, da je oblak SO2 prisoten le v višjih plasteh ozračja, nad 5000 metrov nadmorske višine, in ne seže do tal, sporoča Arso.

Danes je Arso nameril običajne vrednosti SO2 (3-5 mikrograma/m3), ki so daleč pod mejno vrednostjo škodljivega vpliva na zdravje, ki je 350 mikrogram/m3, so zapisali. Pričakujejo, da bo podobno tudi v prihodnjih dneh. Če se bo vrednost SO2 dvignila na raven, ki bo lahko škodljiva za zdravje, bodo o tem pravočasno opozarjali, napovedujejo.