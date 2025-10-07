Nagradili tudi med iz Štivana, Doberdoba in Barkovelj

V kraju Castel San Pietro Terme pri Bologni so pred kratkim ocenili 1790 primerkov medu iz cele Italije. Na koncu jih je bilo 630 nagrajenih z eno, dvema ali tremi »kapljicami«. Med prejemniki priznanj so bili tudi kmetijsko podjetje Rondolina Edvarda Gergoleta iz Doberdoba, čebelarstvo Košuta iz Barkovelj in kmetija Farma Jakne Davideja Perica iz Štivana.

Doberdobski čebelar Edvard Gergolet je bil sicer nagrajen za dve vrsti medu: dve »kapljici« je prejel za pomladni cvetlični med z močno aromo po rešeljiki, eno »kapljico« pa za poletni cvetlični med. Čebelarstvo Košuta in kmetija Farma Jakne sta bila ravno tako nagrajena za cvetlični med; oba sta prejela po dve »kapljici«.Iz tržaške pokrajine ni drugih prejemnikov priznanj, medtem ko sta priznanje prejeli še dve goriški čebelarski podjetji - Treffer iz Gorice in Zorzet iz Škocjana. V Pordenon je šlo eno priznanje, na Videmsko pa šest.