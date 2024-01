Nagrado Nonino bo prejelo tudi sadje miru

Znani so prejemniki letošnjih nagrad Nonino, ki jih bodo 27. januarja podelili v destilarni znamenite furlanske družine vinarjev in žganjarjev. Tudi letos gre za ljudi, ki s svojim delom pripomorejo k družbenim spremembam in gradnji pravičnejšega sveta. Člani komisije, ki ji predseduje italijanski nevroznanstvenik Antonio Damasio, so sporočili, da bodo letošnji lavreati zdravnik Rony Brauman, pisatelj Alberto Manguel, znanstvenica Naomi Oreskers in pisatelj Angelo Floramo z članicami zadruge Zajedno - Insieme.

Brauman bo nagrado Nonino prejel zaradi 12-letnega vodenja organizacije Zdravniki brez meja, ko je pogumno opozarjal na zločine, ki se tako v Gazi kot na Zahodnem bregu dogajajo proti palestinskemu narodu. Alberto Manguel bo mednarodno nagrado prejel zaradi dela na področju kulture v času kaosa in konfliktov, Naomi Oreskes pa zaradi raziskovanja podnebnih sprememb in razkrinkanja poskusov ameriških industrijskih velikanov, da zakrijejo posledice svojega početja na okolje.

Zgodovinar Alberto Floramo pa bo priznanje Risit d’aur prejel za svoje raziskovanje različnosti ob meji in promocijo dela zadruge Zajedno - Insieme iz Bratunaca pri Srebrenici, v kateri skupina žensk več kot dve desetletji goji maline in drugo sadje ter svoje sporočilo miru pošilja v svet v obliki »sadja miru« oziroma marmelad, ki jih lahko najdemo tudi pri nas.