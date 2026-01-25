NAJ FOTO TEDNA: Slovenska ministrica za kulturo med nami

Tokrat se za našo rubriko Naj foto tedna nismo odpravili daleč. Najlepši oziroma najbolj povedni fotografiji tedna smo dobili namreč kar v tržaškem uredništvu Primorskega dnevnika. Tu nas je v torek, 20. januarja, obiskala slovenska ministrica za kulturo Asta Vrečko, ki je počastila osemdeseto obletnico izhajanja našega časopisa. Sicer je šlo za dvodnevni obisk. V ponedeljek, 19. januarja, se je udeležila Tržaškega filmskega festivala, ki je letošnji niz Divje vrtnice (Wild roses) posvetil Sloveniji oziroma slovenskim režiserkam. Ministrica za kulturo se je poleg tega sestala z novimi vodstvi Slovenske kulturno-gospodarske zveze in Zveze slovenskih kulturnih društev.

Branje Galeba s hčerko

V našem intervjuju se je Asta Vrečko dotaknila številnih tem, od novega zakona o medijih in njihovi družbeni vlogi do Zamejske kulturne koordinacije ter poklona Srečku Kosovelu in Zofki Kveder, ki so jima posvetili letošnje leto. Med pogovorom je posebno pozornost namenila tudi slovenskim medijem v Italiji in med drugim zaupala, da so doma naročeni na revijo Galeb in da jo vsak mesec z velikim veseljem bereta s hčerko.

Izbrali smo fotografiji Damjana Balbija, ki jo v ospredje postavljajo bolj sproščeno plat srečanja. Na eni se ministrica podpisuje na izdajo časopisa, kot po ustaljeni navadi počenjajo vsi gostje Primorskega dnevnika, na drugi pa izstopa pristni nasmeh.