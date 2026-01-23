VREME
Ob prihodu olimpijske bakle protestirali proti udeležbi Izraela

Shod je potekal na Trgu Libertà in na Borznem trgu

Spletno uredništvo |
Trst |
23. jan. 2026 | 19:08
    Ob prihodu olimpijske bakle protestirali proti udeležbi Izraela
    Protest na Borznem trgu (LUCA TEDESCHI/FOTODAMJ@N)
Dark Theme

Na Trgu Libertà se je ob prihodu olimpijskega sprevoda danes popoldne zbrala množica ljudi v podporo Palestini in proti udeležbi Izraela na olimpijskih igrah. Protestniki so nato krenili na Borzni trg. Tam jih je večje število policistov in karabinjerjev v bojni opremi ustavilo pred dostopom na Veliki trg, kjer se je odvijala zaključna slovesnost. Videti je bilo več palestinskih zastav, manifestanti pa so nosili tudi transparente in vzklikali gesla v podporo Palestine in proti Izraelu ter proti multinacionalkam, kot je denimo Coca Cola.

$!Protestniki na Trgu Libertà (FOTODAMJ@N)
Protestniki na Trgu Libertà (FOTODAMJ@N)

