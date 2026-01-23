Ob prihodu olimpijske bakle protestirali proti udeležbi Izraela

Na Trgu Libertà se je ob prihodu olimpijskega sprevoda danes popoldne zbrala množica ljudi v podporo Palestini in proti udeležbi Izraela na olimpijskih igrah. Protestniki so nato krenili na Borzni trg. Tam jih je večje število policistov in karabinjerjev v bojni opremi ustavilo pred dostopom na Veliki trg, kjer se je odvijala zaključna slovesnost. Videti je bilo več palestinskih zastav, manifestanti pa so nosili tudi transparente in vzklikali gesla v podporo Palestine in proti Izraelu ter proti multinacionalkam, kot je denimo Coca Cola.