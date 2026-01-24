Pred desetimi leti so v Kairu ugrabili in umorili Giulia Regenija

Jutri bo deset let, odkar so v Kairu ugrabili 28-letnega italijanskega raziskovalca Giulia Regenija, ga mučili in umorili. Izginil je 25. januarja 2016, njegovo truplo pa so 3. februarja našli ob cesti v predmestju egiptovske prestolnice. V njegovem Fiumicellu bodo jutri v velikem slogu obeležili žalostno obletnico in množično pozvali k iskanju resnice ter spoštovanju človekovih pravic. Nato bo v kinodvorane prišel dokumentarec o nasilni smrti doktoranda cambriške univerze, ki je v Egiptu proučeval dejavnost sindikatov po revoluciji iz leta 2011. Na rimskem porotnem sodišču je v teku sojenje (v odsotnosti) štirim pripadnikom egiptovske tajne službe, ki pa je ustavljeno zaradi formalnega zapleta, o katerem se mora izreči ustavno sodišče.

V Fiumicellu bo jutrišnje dogajanje v režiji Giuliovih staršev Paole Deffendi in Claudia Regenija, njune odvetnice Alessandre Ballerini, kolektiva Giulio siamo noi in novinarke Marine Tuni. Napovedana je prisotnost številnih znanih imen: od tržiške pevke Elise in igralcev Pifa ter Alessandra Bergonzonija do duhovnika in aktivista Luigija Ciottija, vodje Demokratske stranke Elly Schlein, poslanca Giannija Cuperla, novinarjev Marca Damilana in Giuseppeja Giuliettija ter drugih, seveda ob »rumenem ljudstvu«, torej vseh tistih, ki zahtevajo resnico o Giuliovi smrti. Videoposnetek bodo poslali predsednik Dežele Kampanija Roberto Fico, kantavtor Vinicio Capossela in igralka Lella Costa.

Ob 14.45 bo pri drsališču najprej na sporedu flash mob, sledilo bo srečanje s številnimi gosti, ob 17. uri pa bodo premierno predvajali omenjeni dokumentarni film Giulio Regeni. Tutto il male del mondo v režiji Simoneja Manettija, ki bo prisoten skupaj z avtorji in producenti (Ganesh produzioni in Fandango). Pri projekciji sodelujejo tudi Transmedia, Kinemax in Hiša filma. Film bo v ponedeljek ob 20.30 na ogled v tržaškem kinu Ambasciatori, od 1. do 4. februarja pa še v tržiškem Kinemaxu, videmskem Visionariu, v tržaških kinih Nazionale in Aristonu in pordenonskem Cinema Zero.

Jutrišnje dogajanje v Fiumicellu, kjer je do 4. februarja na ogled tudi razstava, se bo nato nadaljevalo ob 19. uri, ko bo po vaških ulicah na sporedu sprehod za pravice, ki se bo na Trgu Tigli zaključil z enominutnim molkom in tiho baklado ob 19.41, točno takrat, ko se je pred desetimi leti za Giuliom izgubila vsaka sled. Kolektiv Giulio siamo noi pa vabi vse, da se tedaj zberejo ob kaki rumeni klopi, prižgejo svečo, preberejo odlomek iz knjige Giulio fa cose in fotografijo ali videoposnetek pošljejo kolektivu preko družbenih omrežij ali na naslov giuliosiamonoi@gmail.com.