Najeti avtomobil sta nameravala preprodati v tujino

Finančni policisti iz Vidma so v minulih dneh aretirali ruskega in litovskega državljana zaradi preprodaje blaga in goljufije ter zasegli luksuzen avtomobil, na katerem sta se vozila. Sodnik za predhodne preiskave iz Vidma je zanju potrdil pripor.

Finančni policisti so 29. marca na avtocesti A4 ustavili nov avtomobil italijanskih registrskih tablic, ki je peljal v smeri državne meje. Identificirali so voznika in sopotnika, ruskega oz. litovskega državljana, in zahtevali prometno dovoljenje avtomobila. Moška sta jim izročila pogodbo o nakupu avtomobila, ki jo je overovil notar ter potrdilo o izbrisu vozila iz javnega avtomobilskega registra (P.R.A.) zaradi izvoza. Na prvi pogled je kazalo, da bodo avtomobil izvozili v Litvo, finančni policisti pa so v preiskavi ugotovili, da gre za lažno kupoprodajno pogodbo in da je lastnica avtomobila družba za najem vozil iz Neaplja. Pravi lastniki, ki so jih medtem finančni policisti obvestili o dogajanju, so ovadili moška zaradi goljufije. Notar iz Ancone, pri katerem naj bi bila kupoprodajna pogodba podpisana, je potrdil, da gre za ponaredek, saj sta bila bodisi podpis kot pečat lažna. Finančni policisti so pridobili dokaze in oba osumili zaradi preprodaje blaga in goljufije, pri čemer je nato na zahtevo državnega tožilca iz Vidma sodnik potrdil pripor.