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Največ merilnikov hitrosti so izključili na Videmskem, na Tržaškem pa le tri

Po novi ministrski uredbi lahko v FJK deluje le 66 od 113 prijavljenih naprav

Mitja Tretjak |
FJK |
20. jul. 2026 | 9:27
    Največ merilnikov hitrosti so izključili na Videmskem, na Tržaškem pa le tri
    Merilnik hitrosti, slika je simbolna( ARHIV )
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Na cestah Furlanije - Julijske krajine so v zadnjem tednu izklopili 47 merilnikov hitrosti. Največ, 26 t. i. autoveloxov so izključili na Videmskem, 17 na Pordenonskem, tri na Tržaškem in enega na Goriškem. Naprav niso fizično odstranili, vendar z njimi do nadaljnjega ni mogoče zakonito ugotavljati prekrškov in izrekati kazni.

Razlog izklopa je nova uredba italijanskega ministrstva za infrastrukturo in promet, ki določa tehnične značilnosti ter postopke homologacije in preverjanja merilnikov. V FJK je bilo doslej v državni register prijavljenih 113 naprav in sistemov, dobra tretjina pa jih ne izpolnjuje ministrskih zahtev, zato bodo do nadaljnjega mirovali.

V FJK trenutno ob izpolnjevanju pogojev ostajajo v uporabi nekateri mobilni merilniki videmske policije, poznani merilnik pri Codroipu, naprave v Latisani in Tavagnaccu ter več merilnikov na Pordenonskem. Prižgani ostajajo tudi sistemi za merjenje povprečne hitrosti na cesti Cimpello–Sequals, t. i. tutorji na avtocesti A23 pri Guminu in nekatere postaje pri Lignanu. Ugasnitev 47 autoveloxov pa ne pomeni konca nadzora hitrosti na cestah, saj policisti lahko še naprej uporabljajo z zakonom usklajene merilnike v okviru akcij na terenu.

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