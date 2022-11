Najverjetnejši vir okužbe tatarski biftek

Pri povečanem številu primerov salmoneloze v zadnjih dneh, pretežno na območju Murske Sobote, Raven na Koroškem in Celja, je najresnejši vir okužbe na podlagi dosedanjih analiz uživanje tatarskega biftka v času martinovanja. Ni pa po besedah pristojnih povezava še povsem potrjena. Tatarski biftek je bil sicer že odpoklican iz prodaje. Sanja Vuzem z Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) je v današnji izjavi za medije spomnila, da so bile regijske epidemiološke službe v začetku tedna obveščene o kopičenju primerov salmonelioz v lokalnih bolnišnicah, zaradi katerih je bila v precej primerih potrebna tudi hospitalizacija. Najprej je do prijav prišlo v Murski Soboti, pozneje še na območju regijskih služb zavoda na Ravnah na Koroškem in v Celju.

Do danes so našteli 19 okužb, ob omenjenih regijah sta danes prispeli še dve prijavi iz ljubljanske regije. Hospitaliziranih je bilo 11 bolnikov, ostali so bili obravnavali ambulantno ali v dnevnih bolnišnicah. Večina je bila že odpuščena, le še dve osebi naj bi bili v bolnišnici.