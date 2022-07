Naleteli so na 21 jam

Na trasi drugega tira Divača–Koper so izkopali 1005,4 metra prvega in najdaljšega predora Lokev. Z izkopom predora Lokev so začeli novembra lani, doslej pa so naleteli že na 21 kraških jam, so sporočili iz projektnega podjetja 2TDK in dodali, da odkritja zaenkrat ne vplivajo na rok izgradnje projekta. Kraške jame so ena največjih neznank, so zapisali na 2TDK in dodali, da do območja, kjer bodo kraški pojavi najbolj vidni, sploh še niso prišli.

Vse kraške jame doslej so odkrili pri predoru Lokev. »Nekatere so dovolj velike, da se da v njih priti brez plezalne ali druge tehnične opreme, najdaljši stalaktiti so dolgi tudi en meter. Sicer pa na podlagi izvedenih geofizikalnih meritev pričakujemo, da bomo ob gradnji drugega tira našli približno 10 večjih in približno 100 manjših jam, ki jih bomo skušali ohraniti v čim večjem številu,« so zapisali.