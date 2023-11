Napadel 15-letnico in jo zmerjal z rasističnimi vzkliki

Karabinjerji iz Rivignana so v Latisani na avtobusni postaji aretirali 48-letnega moškega s stalnim bivališčem na Videmskem zaradi povzročitve osebnih poškodb z oteževalno okoliščino rasne diskriminacije. Na avtobusu, ki je pripeljal iz Vidma, je napadel 15-letnico, pri čemer jo je med drugim udaril z glavo v obraz in jo žalil z rasističnimi vzkliki na račun njenih izvenevropskih korenin. Karabinjerji so po klicu na pomoč prihiteli na glavno postajo avtobusa. Moški jih je, da bi se izognil aretaciji, udaril z nogami in jih odrinil, pri čemer je eden od karabinjerjev padel in se rahlo poškodoval. Prepeljali so ga v hišni pripor, obtožen pa je tudi upiranja in povzročitve poškodb uradni osebi.