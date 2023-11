Napočil je čas za zimsko opremo

Temperature so se znižale, vremenska napoved pa tokrat sovpada z zakonom, ki od srede, 15. novembra, tako za Italijo kot za Slovenijo predvideva obvezno zimsko opremo – pnevmatike ali snežne verige v prtljažniku – na motornih vozilih.

Pozimi oz. v zimskih razmerah, ko je vreme nepredvidljivo, morajo predvsem vozniki motornih vozil upoštevati možne hitre spremembe voznih razmer. Ob spremenjenih voznih razmerah je temeljni pogoj za varno udeležbo v prometu ustrezna zimska oprema motornega, pa tudi priklopnega vozila, za kar morajo vozniki pravočasno poskrbeti, so zapisali slovenski policisti. V Sloveniji je uporaba zimske opreme obvezna do 15. marca, v Italiji pa do 15. aprila.

Nasvete, kako naj se vozniki pripravijo na zahtevnejše vozne razmere, so pripravili na Avto-moto zvezi Slovenije AMZS, kjer so opravili tudi test 32 zimskih pnevmatik. Kot so zapisali, je test zopet dokazal, da so razlike med pnevmatikami precejšnje in da visoka cena ni vedno zagotovilo za kakovost.

Ustrezne pnevmatike so ključnega pomena za varno vožnjo, saj so edini stični del vozila z voziščem, zato morajo vozniki poskrbeti, da bo ta vedno optimalen.

