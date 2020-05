»Narodni dom ni nikoli bil slovenski«

Stranka Fratelli d’Italia odločno nasprotuje vrnitvi Narodnega doma Slovencem v Italiji. Zakaj? Ker naj bi po oceni njenih vodilnih predstavnikov nikoli ne bil v slovenskih rokah, ker naj bi kot odškodnino za 13. julija 1920 požgano stavbo že dogradili tržaški Kulturni dom, ker italijanske države naj ne bi noben zakon zavezoval k vračanju nepremičnine v Ulici Filzi ... in ker je v času, ko je država na kolenih zaradi pandemije koronavirusa, trošenje milijonov evrov zaradi dogodka, ki se je zgodil pred sto leti, neodgovorno. Pa še to: če bosta predsednika republike Mattarella in Pahor 13. julija res obiskala Narodni dom, naj »poklekneta« tudi na bazovskem šohtu in se opravičita, tako kot je storil nemški predsednik Willy Brandt v varšavskem getu ...

Tako bi lahko strnili današnjo tiskovno konferenco, ki sta jo na sedežu stranke Fratelli d’Italia vodila član deželne vlade Fabio Scoccimarro in pokrajinski sekretar Claudio Giacomelli. Slišati je bil tudi ostro opozorilo tržaškemu županu Robertu Dipiazzi: njuna stranka ne bo podprla vračanja Narodnega doma, če pa jo bo občinski svet izglasoval z glasovi opozicije, naj ne računa več na podporo »italijanskih bratov«.