Naši popotniki v Mehiki

Po triletnem (pandemskem) premoru so se izletniki Primorskega dnevnika znova podali na potovanje, tokrat v Mehiko. Da bi bralkam in bralcem našega časopisa poslali pozdrav iz oddaljene dežele, so se nastavili objektivu pred piramido v Teotihuacanu. Na potovanju bodo še do 16. marca.

Primorski dnevnik organizira izlete v sodelovanju s turistično agencijo Aurora viaggi in Krutom. Naslednji potovanji bosta v Kampanijo (od 8. do 13. maja) ter v Berlin in Potsdam (od 25. do 29. maja); letošnjo izletniško ponudbo bo zaokrožilo križarjenje po vzhodnem Sredozemlju (od 24. septembra do 1. oktobra).