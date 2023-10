Nato nad našimi glavami začel vojaško vajo

V zračnem prostoru Italije, Hrvaške in Sredozemlja so letalske sile zveze Nato začele redne letne vojaške vaje jedrskega odvračanja. Vaje pod imenom Steadfast noon bodo trajale do 26. oktobra, v njih pa bo sodelovalo 60 letal iz 13 članic zavezništva. Med letali, ki bodo sodelovala v vajah, so vojaška bojna letala ter opazovalna letala, tankerji in bombniki dolgega dometa B-52. Nato sicer ni objavil nobenih podrobnosti o vajah in scenariju, po katerem se bodo odvijale, vojaški strokovnjaki pa menijo, da na vajah, ki se redno odvijajo oktobra, med drugim vadijo, kako varno prenesti ameriško jedrsko orožje iz podzemnih skladišč in ga namestiti na bojna letala. Med poleti naj orožja ne bi prenašali.

Po neuradnih podtkih je jedrsko orožje ZDA shranjeno v severni Italiji, Belgiji, Turčiji, Nemčiji in na Nizozemskem. Tako imenovana Natova delitev jedrskega orožja namreč predvideva, da ga lahko v nujnih primerih odvrže tudi letalo partnerske države.

Do vojaške vaje, pri kateri sodeluje tudi baza v Avianu, je bila javno kritična deželna svetnica Zelenih-Levice v FJK Serena Pellegrina.