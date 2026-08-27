Na primorski avtocesti v hudi prometni nesreči umrle tri osebe

Danes je okrog nekaj pred 16.30 prišlo do hude prometne nesreče med na avtocesti med Uncem in delovno zaporo pred Ravbarkomando, v kateri so umrli trije ljudje. V nesreči sta bila udeležena tovorno vozilo in osebni avtomobil.

Po prvih podatkih koprskih policistov je tovorno vozilo ostalo v kvari v odstavni niši. Voznik osebnega avtomobila pa je trčil v zadnji levi del priklopnega vozila. V njem je bilo pet oseb, vsi državljani Severne Makedonije. Zdravnik je na kraju potrdil smrt treh oseb, eno poškodovano pa so s helikopterjem odepljali v bolnišnico, z reševalnim vozilom so v bolnišnico odpeljali tudi poškodovanega voznika osebnega avtomobila. Avtocesta je v smeri proti Kopru več ur zaprta, za krajši čas je bila zaprta tudi v smeri proti Ljubljani.

Policisti rešujejo ujeta vozila v koloni, tovorna vozila se izločajo pri Logatcu.