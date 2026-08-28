Nekdanje sejmišče pri Bombelju dokončno izginja

Bagri so se po kratkem avgustovskem premoru znova zagnali v stare paviljone nekdanjega sejmišča pri Bombelju. Po skoraj petnajstih letih propadanja tako izginjajo še zadnji ostanki območja, ki je dolgo pričalo o zanemarjenosti. Na njegovem mestu bo zraslo novo večnamensko središče trgovskega velikana Conad.

Rušilna dela, ki trenutno potekajo, so usmerjena v odstranjevanje starih razstavnih konstrukcij. Od posameznih objektov za zdaj ostajajo predvsem njihovi skeleti, območje pa se postopoma spreminja v veliko gradbišče. V naslednji fazi, ki bi se lahko začela jeseni, bodo vse objekte v celoti porušili. S tem bo dokončno izginila podoba nekdanjega sejmišča. Če bo časovnica obveljala, bi se dejanska gradnja novega središča lahko začela prihodnje leto. Projekt predvideva tudi posege v podzemlje, kjer bodo uredili parkirišče. Podzemni del naj bi sicer zmanjšali za eno etažo. Poleg tega naj bi bilo okoli 130 parkirnih mest namenjenih potrebam tamkajšnjih prebivalcev.

Projekt, ki ga je Conad prevzel od avstrijske družbe Mid Immobiliare, je trenutno v fazi dokončnega oblikovanja. Sprememba projekta, ki zmanjšuje prostornino objekta, naj bi bila občini predložena konec poletja. Kot so nam pojasnili na občini, sami ne vedo, kako napreduje priprava projektne dokumentacije. Investitor namreč časovno ni omejen, je pa v njegovem interesu, da vse skupaj pripravi čim prej. Kot je povedala Beatrice Micovilovich z oddelka za urbanistično načrtovanje, so bili dogovorjeni, da bodo vlogo za spremembo izvedbenega načrta zaradi spremembe prostornine objekta vložili do konca poletja. Nato bodo posamezni občinski uradi pripravili mnenja in če bo dokumentacija popolna, bi lahko do konca leta prišla pred mestni svet.

Ker gre za zmanjšanje in ne za povečanje prostornine, večjih težav ne bi smelo biti. Takrat bo Conad občini predložil zahtevo za gradnjo in, če ne bo nepredvidenih zapletov ter ne bo treba dopolnjevati dokumentacije, bi lahko bila potrebna dovoljenja izdana v približno dveh mesecih. Če bo vse potekalo brez zapletov, bi se lahko gradbena dela začela leta 2027.