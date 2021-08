Ne prisila, ampak prava informacija

Potem ko je italijanska vlada sklenila, da je dostop do več storitev možen le ob predložitvi covidnega potrdila, je zdaj pereče vprašanje, ali bi bilo treba obvezno cepiti vse zaposlene. Sindikati taki rešitvi nasprotujejo. Odklonilno stališče smo poskusili razčleniti z vodilnim sindikalistom CGIL v Trstu Renatom Kneippom.

Se vam ne zdi, da sindikati s svojim nasprotovanjem obveznemu cepljenju posredno sporočajo, da je nezaupanje umestno? Se strinjam, da nevarnost obstaja. Stališče se res lahko razume na napačen način. A sindikat je bil že od vsega začetka pandemije naklonjen zaščiti delavcev in ne samo. Jaz sem bil na pogovorih za prevozni sektor in se spomnim, da smo govorili o zaščiti šoferjev, a tudi potnikov. Samo kdor širi lažne novice, bo sindikat prikazal kot nasprotnika cepljenja.

Tudi šolski sindikati nasprotujejo obveznemu cepljenju vzgojiteljev, učiteljev in profesorjev... Tudi. Moramo pa biti ponosni, da je v Furlaniji - Julijski krajini zelo visok odstotek zaposlenih v šolstvu, ki so se že cepili. Seveda pa moramo razumeti, zakaj se določen del še ni cepil, ker niso imeli možnosti ali ker imajo zgrešene informacije o tem. Ljudem je treba razložiti, da so razna cepiva v zadnjih sto letih rešila na milijone življenj. Ugotovitve znanstvenikov pa govorijo o tem, da so cepiva bistveno manj nevarna kot bolezen. Poznam primere ljudi, ki so se okužili in imajo po enem letu še posledice, tudi hude. Nekateri, ki so se okužili prav na delovnem mestu, imajo resne posledice na notranjih organih, na pljučih, srcu ali tudi, kar je zame najhuje, na možganih.

Povzemiva, zakaj sindikat nasprotuje obveznemu cepljenju. Zato ker prisila ni pravi način? Tako je. Ključna je prava informacija. Teh, ki verjamejo, da je zemlja ploščata, je res dosti.

