Nedostojni namigi o vpletenosti Slovenije

Berlusconijeva stranka Naprej Italija (Forza Italia) se je na Tržaškem rodila kot naslednica Liste za Trst (LpT), od katere je v glavnem podelovala ne le politično-ideološke lastnosti, temveč tudi vodilne kadre. To najboljše pooseblja nekdanji dolgoletni parlamentarec Giulio Camber, ki je s svojo usmeritvijo v sozvočju s tržaškim rekom »no se pol« dolgo let krojil in deloma še kroji mestni vsakdan, čeprav se je formalno umaknil s politične scene.

S predsodki do Slovenije je prežeta politična dejavnost Berlusconijeve stranke in njene poslanke Sandre Savino, ki sosednjo državo pogostoma po nepotrebnem vpleta v zadeve in dogajanja, s katerimi nima nič. Slovenijo je očitno od časa treba omenjati, da ne bo dvomov o tem, kdo je zaščitnik t.i. italijanstva Trsta. Zato smo radovedni, kaj bosta v zvezi z žaljivim plakatiranjem na fojbi v pismu zunanjemu ministru Luigiju Di Maiu zapisala poslanka in vodja njene stranke v tržaškem občinskem svetu Alberto Polacco.

V tiskovnem sporočilu sta napovedala, da bosta šefa Farnesine pozvala naj od svojega slovenskega kolege Anžeta Logarja zahteva pojasnila, »da se takšni atentati na spomin in resnico ne bodo več ponovili«. Gre za neprikit, grob in nedostojen namig, da je Slovenija tako ali drugače vpletena v dogodek v Bazovici.