Nekaj dni pred smrtjo je prejel pismo premierke

Na Novi Zelandiji je 23. avgusta umrl Robert Petelin. V njegovi novi domovini so ga imenovali Bob, sorodniki in domači ljudje so ga poznali kot Berta. Rodil se je leta 1935 v Mavhinjah očetu Francu, delavcu v tržiški ladjedelnici, in materi Mariji Štrekelj kot peti od skupno sedmih otrok.

V Martinburghu je med drugim v dveh mandatih zastopal laburistično stranko v tamkajšnji občinski upravi. Za laburiste je tudi po upokojitvi brezplačno tiskal razne strankarske časopise, letake in ostalo volilno gradivo. Nekaj dni pred smrtjo je Jacinda Ardern, novozelandska premierka, poslala Bobu Petelinu pismo, da bi se mu zahvalila za njegovo delo. Leta 2019 se je premierka Ardern, s svojo hčerkico v naročju, slikala s skupino starejših aktivistov, med katerimi je bil tudi Bob.