Nekatere reke poplavljajo, zaprtih več cest, Arso objavil rdeče opozorilo

Močno deževje in krajevni nalivi povzročajo težave na Kobariškem, Bovškem in v Breginju, kjer potekajo številne intervencije gasilcev in drugih pristojnih služb. Zaprtih je več cest, najhuje je na cesti med Kobaridom in Bovcem.

Medtem Gradaščica in Poljanska Sora sta v zgornjem toku močno narasli in poplavljata, sporoča Arso. Trenutno se je njuno naraščanje prehodno ustalilo, vendar lahko dopoldan in sredi dneva ob ponovni krepitvi padavin še narasteta. Poplavljene površine se lahko še povečajo, opozarjajo, možne so poplave v večjem obsegu. Preko dneva bo poplavljala tudi Kolpa in posamezni pritoki Ljubljanice. Razlivanja manjših vodotokov in hudournikov so mogoča tudi v Idrijsko-Cerkljanskem hribovju ter na večjem območju osrednje in deloma južne Slovenije.

Danes so predvsem v zahodni, osrednji in južni Sloveniji možni dolgotrajni krajevni nalivi, opozarja Arso. Predvsem na Primorskem so možne tudi močnejše nevihte.

Arso je zaradi izdatnih padavin - pričakuje več kot 120 mm dežja v 24 urah - objavil rdeče opozorilo, oranžno opozorilo pa zaradi močnejših krajevnih neviht.

Civilna zaščita iz FJK je zaradi obilnih padavin in močnih neviht objavila rumeno opozorilo.