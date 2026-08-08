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Kronika

Finančni policisti preprečili več kot 90-milijonsko davčno goljufijo

V središču preiskave je podjetje iz Vidma, ki je v drugi polovici leta 2025 prijavilo več kot 90 milijonov evrov davčnih dobropisov

Spletno uredništvo |
Videm |
7. avg. 2026 | 18:06
    Finančni policisti preprečili več kot 90-milijonsko davčno goljufijo
    Finančni policisti so izsledili goljufe, ki so prikrajšali davčno blagajno za več kot 90 milijonov evrov (FINANČNA POLICIJA)
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Finančna policija iz Vidma je preprečila obsežno davčno goljufijo, s katero bi državne blagajne prikrajšali za več kot 90 milijonov evrov davčnih prihodkov. V središču preiskave je podjetje iz Vidma, ki je v drugi polovici leta 2025 v svojih obračunih za davke in DDV prijavilo več kot 90 milijonov evrov davčnih dobropisov, pridobljenih od druge družbe, ki je bila že pod drobnogledom preiskovalcev.

Šlo je za približno 43 milijonov evrov dobropisov iz naslova odloženih davkov ter 47,6 milijona evrov dobropisov za DDV, ki naj bi jih podjetje uporabilo za poravnavo davčnih obveznosti.

Preiskava je pokazala, da ni bilo dokumentacije, ki bi dokazovala zakonit prenos dobropisov. Finančna policija je o ugotovitvah obvestila Davčno upravo, ki je zamrznila sporne kredite in obrazce F24, ki so jih nameravali vložiti, pri čemer je preprečila davčno utajo na račun državnega proračuna.

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