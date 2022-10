Nekdanji hrvaški premier Ivo Sanader oproščen v primeru Hypo

Županijsko sodišče v Zagrebu je nekdanjega hrvaškega premierja Iva Sanaderja danes oprostilo vseh obtožb zaradi zlorabe položaja in vojnega dobičkarstva v primeru Hypo. Sanaderja je sodišče v primeru Hypo pred tem že dvakrat obsodilo, enkrat celo pravnomočno, a sta razsodbi razveljavili ustavno in vrhovno sodišče. Nekdaj najmočnejšega hrvaškega politika je prvostopenjsko sodišče v primeru Hypo leta 2018 obsodilo na dve leti in pol zapora zaradi zlorabe položaja in vojnega dobičkarstva. Vrhovno sodišče je marca letos ugodilo Sanaderjevi pritožbi in zadevo vrnilo v ponovno sojenje.

Sanaderja je sodišče oprostilo obtožb, ker znesek, ki ga je prejel, ni ogrozil Republike Hrvaške in je povzročil samo moralno škodo, poleg tega pa je primer tudi zastaral, je v obrazložitvi sodbe pojasnila sodnica Saša Lui. Sodba še ni pravnomočna.

Tožilka s hrvaškega urada za preprečevanje korupcije in organiziranega kriminala (Uskok) Marija Vučko je napovedala vložitev pritožbe. Odvetnica Sanaderja Jadranka Sloković pa je razsodbo pozdravila in poudarila, da ne samo da je primer zastaral, ampak ni bilo dokaza za kaznivo dejanje.

Obtožnica je nekdanjega premierja in nekdanjega predsednika vladajoče HDZ bremenila, da je med letoma 1994 in 1995, ko je bila na Hrvaškem vojna, kot pomočnik ministra za zunanje zadeve prejel provizijo v znesku 3,6 milijona kun (476.000 evrov). Avstrijska Hypo banka na Hrvaškem mu je provizijo izplačala, potem ko je vladi odobrila kredit za nakup zgradb za diplomatska predstavništva v svetu.

Primer Hypo je bil prva od šestih obtožnic za korupcijo proti Sanaderju.