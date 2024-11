Nekdanjima uslužbencema Anasa zasegli pol milijona evrov

Tržaški finančni policisti so dvema nekdanjima uslužbencema družbe Anas, ki upravlja z različnimi cestami v FJK, preventivno zasegli 565.884 evrov nepremičnin in denarja. Uslužbenca, ki sta imela pomembni vodstveni vlogi, naj bi lažno izplačevala naročila na podlagi devetih razpisov družbe Anas med letoma 2014 in 2017. Zaseg je odredilo računsko sodišče, medtem moškima v Trstu sodijo zaradi suma kaznivih dejanj goljufije, lažne izjave v javnih listinah in korupcije.

Kot so sporočili s finančne policije, naj bi bila nekdanja uslužbenca Anasa v Trstu dogovorjena s podjetjem z Videmske, ki si je zagotovilo javna naročila za vzdrževanje cest: podjetje naj bi Anasu izstavljalo račune z višjimi vsotami od dejanskih stroškov del. Preostali del denarja pa naj bi končal v žepih dveh osumljencev. Eno nepremičnino so finančni policisti zasegli v mestu Potenza v Bazilikati, skupna vrednost zaseženega blaga pa je kot omenjeno vredna več kot pol milijona evrov. Finančni policisti pojasnjujejo, da gre za preventivni zaseg: če bo sodišče ugotovilo, da sta moška nedolžna, jima bodo zaseženo vrnili.