»Nemčija se je opravičila, Italija še ne«

»Nemški politični vrh se je ob 80-letnici vdora nacizma in okupacije Poljske v poljskem jeziku opravičil Poljakom, mi že 74 let čakamo, da bo podobno naredila Italija,« je na včerajšnjem tradicionalnem vseslovenskem srečanju bivših internirancev in internirank v Portorožu, kot poroča TV Slovenija, dejal minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Peter Jožef Česnik. Nanašal se je na besede, ki jih je nemški predsednik Frank-Walter Steinmeier v začetku septembra izrekel na Poljskem. Osnovni cilj združene Evrope je, da se grozote druge svetovne vojne nikoli več ne ponovijo, je poudaril še minister in ob tem pa opozoril na porast sovražnega in nacionalističnega govora.

Portoroške prireditve se je udeležil tudi slovenski predsednik Borut Pahor, pel pa je Tržaški partizanski pevski zbor Pinko Tomažič pod vodstvom Pije Cah. Slovesnost je potekala pod naslovom Ne vrag, le sosed je mejak, povezali pa so jo še s 175-letnico Prešernove Zdravljice, 75-letnico njenega ponatisa v partizanski tiskarni Trilof in 30-letnico uradnega sprejema sedme kitice Zdravljice za slovensko himno.