Neofašisti vztrajajo proti zgodovinarju Gobettiju

Italijanski zgodovinar Eric Gobetti nadaljuje s predstavitvami svoje zelo odmevne knjige E allora le foibe? (v prostem prevodu In torej fojbe?). Predstavitev se navadno udeležuje veliko ljudi, marsikje pa sta knjiga in njen avtor deležna ne samo kritik, ki so seveda legitimne, temveč tudi protestnih shodov, žalitev in podobno.

Gnev do Gobettijeve knjige (založba Laterza) izkazuje predvsem neofašistično gibanje Casa Pound, ki je v Milanu pred krožkom ARCI, kjer je zgodovinar predstavil svoje delo, razobesilo velik napis »La verità non può essere infoibata« (Resnica ne sme v fojbe). Napis so odstranili, predstavitev knjige, ki je potekala brez incidentov, je zastražila policija.

Gobettijevo knjigo so predstavili v sklopu predvolilne pobude (v nedeljo bodo v Lombardiji in Laciju deželne volitve) stranke Zavezništva zelenih in levice, na kateri je tekla beseda o pisani italijanski desnici. Pobudniki srečanja so očitali predsednici vlade Giorgii Meloni in njeni stranki Bratov Italije, da se nista nikoli javno in jasno ogradili od skrajnih neofašističnih gibanj.