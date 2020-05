Nesreči mladoletnih skuteristov na begu pred policisti

Sinoči ob 21.12 sta pri Pobegih padla motorist in potnik, oba mladoletna, ki sta bežala pred policistom motoristom, ko jih je skušal ustaviti. Pri padcu sta utrpela le manjše odrgnine. Policisti so ugotovili, da je 16-letni voznik iz Portoroža vozil neregistriran moped gilera runner, ki je bil ukraden v Italiji. Vozniku sledi obdolžilni predlog zaradi neupoštevanja znakov policista, vožnje po levi strani, vožnje brez veljavnega vozniškega dovoljenja in vožnje neregistriranega vozila. Moped so zasegli, po zaključenih postopkih sledi še kazenska ovadba.

Le pet minut kasneje, ob 21.17, se je pripetila nesreča pri Dekanih s podobnim razpletom. Voznik skuterja, ki je bežal pred policisti in ni upošteval znakov za ustavljanje, je padel in se lažje poškodoval. Reševalci so ga prepeljali v bolnišnico. Šlo je za 15-letnika, ki je pri neprevidni in neprilagojeni vožnji izgubil nadzor nad vozilom in padel na bok, zatem pa zdrsnil z vozišča in trčil v oljko. Bil je brez veljavnega vozniškega dovoljenja, zato so mu skuter zasegli, odrejen pa je bil tudi strokovni pregled za ugotavljanje prisotnosti mamil. Sledi mu obdolžilni predlog.