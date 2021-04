»Nevidna« poslanca narodnih manjšin

Slovenija ju opazi samo takrat, ko sta v zaostrenih političnih odnosih lahko jeziček na tehtnici med desnico in levico, drugače sta poslanca narodnih manjšin precej neopazna in torej nevidna. Tako novinar koprskega Radio Capodistria Stefano Lusa ocenjuje vlogo Ferenca Horvatha (madžarska manjšina) in Feliceja Žiže (italijanska manjšina) v slovenskem državnem zboru po polemikah ob spodleteli razrešitvi predsednika parlamenta Igorja Zorčiča. Njuno zadržanje (najbrž razveljavljena glasovnica) je bilo odločilno pri zadevi Zorčič, Horvath in Žiža pa se v glavnem javno oglašata le pri vprašanjih, ki zadevajo obe narodni skupnosti.

Lusa se ne spušča v oceno o tem, kako sta glasovala Žiža in Horvath, po njegovem mnenju pa bi bilo primerno, da bi poslanca javno pojasnila svojo opredelitev in se tako izognila raznoraznim političnim špekulacijam na njun račun in tudi hudim pritiskom, ki sta jih bila deležna tako iz Janševe desnosredinske koalicije kot iz vrste levosredinske opozicije. Prva se je zavzemala za razrešitev Zorčiča, druga pa je temu nasprotovala. Za razrešitev predsednika parlamenta je glasovalo 45 poslank in poslancev (eden manj od potrebne večine), dve glasovnici sta bili neveljavni.