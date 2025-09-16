Nevihte se bodo razširile nad vse predele

Nevihte se bodo popoldne od severnih goratih in nižinskih predelov razširile nad vse naše kraje. Oblačno bo in deževno, ob plohah in nevihtah niso izključeni krajevni nalivi. Nekoliko se bo ohladilo, zvečer bo zapihala burja.

Jutri se bo vreme izboljšalo in bo povečini sončno in že nekoliko topleje. Pred nami je večdnevno obdobje s sončnim in iz dneva v dan toplejšim vremenom. Zlasti proti koncu tedna bo čez dan spet zadišalo po poletju. Najvišje dnevne temperature se bodo zlati na Goriškem spet približale 30 stopinjam Celzija. Noči bodo razmeroma sveže.