Nezadržno staranje populacije v FJK prava tempirana bomba

Niti ne več demografska zima, temveč že kar ledena doba: nezadržno staranje populacije v Furlaniji - Julijski krajini je, kot opozarja sindikat upokojencev SPI CGIL, prava tempirana bomba, ki bi jo morali čim prej skušati deaktivirati s ciljnimi politikami.

Pred štirimi desetletji, leta 1982, je bilo v Furlaniji - Julijski krajini več prebivalcev do 14. leta, kot pa tistih nad 65. letom starosti, natančneje 214.000 proti 210.000. Slika se je danes povsem obrnila na glavo: v deželi je 321.000 ljudi nad 65. letom starosti, to je za 26 % celotne populacije, medtem ko je mlajših prebivalcev, tistih do 14. leta starosti, le še dobrih 135.000. Posledica takšnega stanja so dolgoročno uničujoče, opozarja SPI, ki ga v FJK vodi Renato Bressan. Z obstoječim bazenom potencialnih delavcev, starih od 15 do 24 let, je mogoče zapolniti le 60 odstotkov delovnih mest ljudi, starih od 55 do 64 let, ki se tačas upokojujejo. Potencialna delovna sila (15–64 let) se je v 40 letih zmanjšala za več kot 70.000 ljudi (z 810.000 na 737.000).

Na težavno ohranjanje vitalnosti deželnega gospodarstva pa vpliva tudi upočasnitev priliva priseljencev, ki so, kot opozarja sindikat, temeljnega pomena za socialno in zaposlitveno stabilnost dežele. Niti porast zaposlenosti žensk v FJK ni ublažil te vrzeli.

Več v današnjem (nedeljskem) Primorskem dnevniku.