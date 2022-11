Slovenski policisti so danes ob 9.30 v Šembijah pri Ilirski Bistrici ustavili kombi volkwagen transporter hrvaških registrskih tablic. Ugotovili so, da sta voznik, 32-letni državljan Hrvaške in sopotnik, 33-letni državljan Kosova, v njem nezakonito prevažala sedem državljanov Iraka, ki so prečkali državno mejo. Postopki še potekajo, so sporočili policisti.