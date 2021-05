Ni delničar, a je prejemal dividende

Koprska policija preiskuje 53-letnika, ki je osumljen, da je zlorabil podatke sedmih delničarjev dveh delniških družb za izplačilo dividend in si pridobil 43.538,76 evra protipravne premoženjske koristi. Zaposleno v družbi je spravil v zmoto in jo zapeljal, da je znesek dividend nakazala na lažni bančni račun.

Sumi goljufije segajo v leto 2013, ko je delniška družba izplačevala dividende iz leta 2012. Pravega oškodovanega delničarja so takrat pisno pozvali, naj nudi svoje podatke za izplačilo, toda kar nekaj let niso prejeli njegovega odgovora in zneska niso izplačali. Osumljeni je stanje izkoristil leta 2016, ko je uradnici v delniški družbi poslal elektronsko pošto z osebnimi podatki delničarja in zahtevo za izplačilo dividende. Sporočilo je poslal z lažnega naslova in s prikazanim imenom upravičenega delničarja ter z navedbo lažnega bančnega računa. Delniška družba mu je na podlagi prejetih podatkov res izplačala dividendo.

Pravi oškodovani delničar se je javil šele leta 2018 in se zanimal o postopku izplačila dividend zamudnikov. Na njegovo čudo pa je izvedel, da je bila njegova dividenda že izplačana. Stekla je preiskava. Koprski kriminalisti so maja 2019 izsledili lastnika tekočega računa in zoper njega podali kazensko ovadbo zaradi suma goljufije. Izkazalo pa se je, da slednji vanjo ni bil vpleten. Policisti so ugotovili, da je kaznivo dejanje v resnici storil 53-letnik iz okolice Ljubljane, sicer njegov sorodnik.

Osumljeni naj bi več kot desetletje sodeloval z največjimi slovenskimi podjetji pri organizaciji letne skupščine delničarjev. Koprski policisti so maja 2020 na njegovem domu opravili hišno preiskavo ter preiskavo poslovnih prostorih družbe, kjer je bil zaposlen. Ugotovili so, da je od leta 2013 zlorabil podatke sedmih delničarjev dveh delniških družb in si pridobil 46.538,76 evra protipravne premoženjske koristi. Zoper osumljenega so podali kazensko ovadbo na okrožno državno tožilstvo v Kopru.