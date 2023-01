Nič več s kunami, plačevali bomo le v evrih

Začetek leta 2023 bo prinesel še eno novost: v zgodovino bo odšla tudi hrvaška valuta kuna. Po izteku 14-dnevnega obdobja dvojnega obtoka v januarju bo namreč umaknjena iz obtoka in na Hrvaškem bomo nato tudi uradno plačevali le še z nam že dolgo domačim evrom.

Tisti, ki imajo po domačih predalih in v počitniških denarnicah še kaj hrvaškega denarja, vendar do polovice naslednjega meseca ne načrtujejo poti na Hrvaško, lahko praznike preživijo brez odvečnih skrbi. Kune bo namreč možno zamenjati tudi kasneje, čeprav bančni zavodi svetujejo, naj to opravimo čim prej.

V Trstu bodo kune do konca februarja brezplačno sprejemali v poslovalnici Banke Italije, medtem ko bodo bankovce v večini bank v Sloveniji odkupovali do marca, nekatere celo do junija. Za zamenjavo kovancev pa se bo treba odpraviti na pot oziroma bo lahko ta opravek uredite med morebitnim oddihom na morju.

Na Hrvaškem bo od 1. do 14. januarja obdobje dvojnega obtoka. To pomeni, da se bo lahko plačevalo bodisi s kunami bodisi z evri, vračilo denarja pa bo le v evrih.

Banke na Hrvaškem bodo kune za evre zamenjevale še celo leto 2023, menjava bo možna tudi na enotah hrvaške finančne agencije (Fina) in v poslovalnicah hrvaške pošte. Hrvaška centralna banka bo kovance menjala vse do konca leta 2025, časovne omejitve za menjavo bankovcev pa ni.

Medtem ko menjava italijanskih lir ni več možna (razen če za to niste uradno zaprosili Banko Italije do leta 2012), lahko nekdanje tolarske bankovce še vedno zamenjate v slovenski centralni banki v Ljubljani.